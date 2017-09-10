bmpd

bmpd

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Танк Т-90М
bmpd
September 10th, 1:04
Как сообщил участник под ником Decoder на веб-ресурсе otvaga2004.mybb.ru , 9 сентября 2017 года под Лугой (Ленинградская область) на территории 33-го общевойскового полигона состоялись официальные мероприятия в честь Дня танкиста, включавшие показ боевой техники и стрельбы. В числе перспективных образцов бронетанковой техники Вооруженных Сил России на данном показе впервые были открыто продемонстрированы модернизированный танк Т-80БВМ и новый танк Т-90М ("Объект 188М").


Т90М

Танк Т-90М на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с)  Decoder / otvaga2004.mybb.ru





Со стороны bmpd напомним, что 24 августа 2017 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Министерство обороны Российской Федерации заключили контракт на поставку Министерству обороны неназываемого количества танков Т-90М.

7 сентября начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны Российской Федерации Александр Шевченко сообщил, что ГАБТУ "проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР [опытно-конструкторской работе] "Прорыв-3", ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ".

Любопытной особенностью продемонстрированного на 33-м испытательном полигоне образца танка Т-90М стало использование на нем "мягких" сетчатых защитных экранов для защиты низа башни.



Т90М1


Т90М3


Т90М5

Танк Т-90М на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с)  Decoder / otvaga2004.mybb.ru




Т90М4

Плакат с характеристиками танка Т-90М с демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с)  Decoder / otvaga2004.mybb.ru
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283 comments :
( 283 comments Leave a comment )
bigdrum
2017-09-09 10:08 pm (UTC)
О, а у этого погон сеточкой прикрыт... :)
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ntrall
2017-09-10 12:16 pm (UTC)
А борт динамичным бревном!
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sclaven
2017-09-09 10:10 pm (UTC)
Красивый танк.
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Денис С
2017-09-09 10:31 pm (UTC)
Да прикольно, и явно не выставочный образец...) Побегал уже )
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Kamiko
2017-09-09 10:15 pm (UTC)
Я б сейчас с удовольствием послушал лекцию о ненужности панорамного прицела... Традиции надо соблюдать! )

з.ы.: в качестве аперитива можно начать с вредности дистанционно управляемых шторок прицела наводчика орудия и пользе вместо них крышки на болтах...

Edited at 2017-09-09 10:23 pm (UTC)
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DesPeka
2017-09-10 08:27 am (UTC)
Все вопросы в ВС РБ, бггг.
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Пушка?

Евгений Ваганович
2017-09-09 10:20 pm (UTC)
А почему написано что пушка 2А46М-4? Она же для Т-80, а на Т-72 и Т-90 стоять должна 2А46М-5. Более того, обещали пушку от Арматы.
Че то нипонятна совсем...
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Re: Пушка?

bmpd
2017-09-09 10:29 pm (UTC)
Ну, есть подозрение что плакаты писались изрядно от балды
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detonator666
2017-09-09 10:23 pm (UTC)
Верёвка с грузиками. Какой от неё смысл вообще? Это ж не решётки, не цепи...
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Kamiko
2017-09-09 10:31 pm (UTC)
Возможно с решётками или цепями мехводу совсем тоскливо выбираться из танка станет, равно как и залезать на своё рабочее место. Особливо если боеукладка внезапно угрожает бабахом и счёт идет на доли секунды.
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Владислав Русских
2017-09-09 10:34 pm (UTC)
Мини-Меркава кокой-ты)
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ntrall
2017-09-10 12:21 pm (UTC)
Славик! Как ты только можешь сравнивать мощнейшее вундерваффе с убогой еврейской поделкой???!!1

Edited at 2017-09-10 12:21 pm (UTC)
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batury
2017-09-09 10:40 pm (UTC)
это от РПГ решетки?
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Владислав Русских
2017-09-09 10:48 pm (UTC)
От любого кумулятива скорее. Хоть РКГ-3ЕМ, хоть DM12 MZ.
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detonator666
2017-09-09 10:51 pm (UTC)
Вопрос тем, кто в теме:

Давненько уже одолевают сомнения по поводу ТАКОГО размещения ДЗ на башне, что образуется своего рода заман. В случае попадания ракеты или снаряда срабатывает ДЗ и подрывает ВВ атакующего боеприпаса. А это никак не влияет на тот же люк мехвода? Часть проводки и трубопроводов на наших танках так же расположены снаружи. Они-то как?
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Данила Астамиров
2017-09-09 10:55 pm (UTC)
ДЗ располагают под углом так как при остром угле встречи она более эффективна. А атакующий боеприпас если в нём есть чему взрываться всё равно взорвётся, как ДЗ не ставь.
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30hgsa1
2017-09-09 10:55 pm (UTC)
И какой физический принцип работы "мягких" экранов?

Я понимаю решетки с режущими поверхностями - деформируют боеприпас и кумулятивную воронку.

Я понимаю сетки с теми же свойствами.

Но это что за бред с веревочками? Оно, имхо, даже не обеспечит срабатывания преждевременного за редчайшими случаями.
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Данила Астамиров
2017-09-09 11:08 pm (UTC)
Эти сеточки на текущий момент чисто макетные, слабали на скорую руку.
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Реков
2017-09-09 10:58 pm (UTC)
а почему светодиодики не воткнули в фары, пацаны заругают.
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00put_in99
2017-09-10 11:06 am (UTC)
наврядли от того что не сделали ударовибростойкий с текрпением сажи и резких перепадов -50+50 поямав на морозе выхлоп коллеги..
просто тупят, и фара когда широкая не так смертельно от маленького кусочка грязи
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Егор Н
2017-09-09 11:07 pm (UTC)
Если кондёр внутри есть, то тогда вообще сказка, а не танк.
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ntrall
2017-09-10 12:23 pm (UTC)
Не путай кондер и кондей!
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GeorgeRise
2017-09-09 11:14 pm (UTC)
Фух, есть бревно, танк удался!
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karamba24
2017-09-10 02:02 am (UTC)
возвращение к истокам. это святое.
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John Mcclousky
2017-09-09 11:32 pm (UTC)
Чтобы заводы без работы не оставались, можно их и модернизацией Т-90 загрузить.
Но, как танк - так себе. Лучше бы Т-62 производили в циклопических масштабах, ибо Т-62 - это дёшево, сердито, победоносно.
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300m_300m
2017-09-10 12:58 am (UTC)
сетка с грузиками, судя по всему, некий вариант Мантии от НИИ стали. оригинально...
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donkey_shon
2017-09-10 05:58 am (UTC)
Где вы там грузики увидели?
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karamba24
2017-09-10 01:53 am (UTC)
наткнулся на презентацию Т-90С в Перу, раньше это видео не попадалось. В конце штора эффектна
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diocilis
2017-09-10 06:18 am (UTC)
красный светофильтр применить и вообще будет "применение т-90 на Марсе"
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tvsexycop
2017-09-10 03:35 am (UTC)
Танк симпатишен, тем паче со встроенной полуактивной броней вообще самоходный дот по типу Морквы выходит. Мне лично Т-80БВМ интереснее конструктивно, но защита у того все таки послабже объективно говоря. Вощем оба танка огонь, все равно что бессмысленные срачи штеуд_vs_амуда разводить.
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DesPeka
2017-09-10 08:38 am (UTC)
Да уж, ВЛД там НИРАВНАПРОЧНАЯ.
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drug_kota
2017-09-10 04:30 am (UTC)
Насчёт "верёвочного экрана" это ребята здорово придумали...
Будет на чем спецам мозги раскорячить (я бы ещё пару ящичков из крашеной фанеры куда нибудь на видное место приторочил и на них написал "Не подходить ближе 50 метров! Опасно для жизни!"
Во будет свехзадача-то для пытливого разума...
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sovietklop
2017-09-10 09:17 am (UTC)
они здорово придумали потому что они учоные, а ты глуп как пробка
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trengerpenger
2017-09-10 05:32 am (UTC)
А бревно-то тонкое.
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ntrall
2017-09-10 12:26 pm (UTC)
Оно динамичное и защищает весь борт!
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Спонсор бревна варгэминг?

00put_in99
2017-09-10 05:44 am (UTC)
)
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Сергей Буевич
2017-09-10 02:20 pm (UTC)
Под погон будет отлично ПТУР заходить!
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donkey_shon
2017-09-10 05:58 am (UTC)
Ну что, Тарасенко его на Донбассе сфотает?
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tvsexycop
2017-09-10 06:52 am (UTC)
Он Т-80БВМ похвалил, говорит вот как надо защищать танки.
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тонны три запас веса а прицел то голый!

00put_in99
2017-09-10 06:08 am (UTC)
сугсануть чтоль
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Веня Ерофеев
2017-09-10 07:16 am (UTC)
Интересно, а какую функцию выполняет "бахрома" по всему периметру башни?
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smeren
2017-09-10 08:01 am (UTC)
Это чтобы паруса ставить удобней было, как у михАлкова.
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well_p
2017-09-10 07:22 am (UTC)
Разрабы самое главное забыли прикрепить - решетку сверху. А то прилетит какой нибуть квадрокоптер, сбросит кумулятивную гранату. И хана танку.
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johann_74
2017-09-10 04:31 pm (UTC)
Немцы на Лео-2 Революшн зонтик от солнца поставили Щетаю, тут нужно 2).
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alexshishka
2017-09-10 07:22 am (UTC)
Зачем танку бревно?
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affinogen2000
2017-09-10 08:15 am (UTC)
в ТТХ надо сразу писать, что будет если по этому танку чпокнуть джевелином
если просто башня протечет, то нормально, экипаж потом можно соскрести и новый посадить
а если башня отлетит метров на 100, то машина нуждается в доработке
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shishkinbar
2017-09-10 08:47 am (UTC)
А что будет если по святому © ® ™ Абрамсу © ® ™ жахнуть святым © ® ™ Джавелином © ® ™?
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