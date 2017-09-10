Танк Т-90М на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с) Decoder / otvaga2004.mybb.ru
Со стороны bmpd напомним, что 24 августа 2017 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Министерство обороны Российской Федерации заключили контракт на поставку Министерству обороны неназываемого количества танков Т-90М.
7 сентября начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны Российской Федерации Александр Шевченко сообщил, что ГАБТУ "проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР [опытно-конструкторской работе] "Прорыв-3", ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ".
Любопытной особенностью продемонстрированного на 33-м испытательном полигоне образца танка Т-90М стало использование на нем "мягких" сетчатых защитных экранов для защиты низа башни.
Танк Т-90М на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с) Decoder / otvaga2004.mybb.ru
Плакат с характеристиками танка Т-90М с демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с) Decoder / otvaga2004.mybb.ru
7 сентября начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Министерства обороны Российской Федерации Александр Шевченко сообщил, что ГАБТУ "проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР [опытно-конструкторской работе] "Прорыв-3", ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ".
Любопытной особенностью продемонстрированного на 33-м испытательном полигоне образца танка Т-90М стало использование на нем "мягких" сетчатых защитных экранов для защиты низа башни.
Танк Т-90М на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с) Decoder / otvaga2004.mybb.ru
Плакат с характеристиками танка Т-90М с демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017 (с) Decoder / otvaga2004.mybb.ru
з.ы.: в качестве аперитива можно начать с вредности дистанционно управляемых шторок прицела наводчика орудия и пользе вместо них крышки на болтах...
Edited at 2017-09-09 10:23 pm (UTC)
Пушка?
Че то нипонятна совсем...
Re: Пушка?
Edited at 2017-09-10 12:21 pm (UTC)
Давненько уже одолевают сомнения по поводу ТАКОГО размещения ДЗ на башне, что образуется своего рода заман. В случае попадания ракеты или снаряда срабатывает ДЗ и подрывает ВВ атакующего боеприпаса. А это никак не влияет на тот же люк мехвода? Часть проводки и трубопроводов на наших танках так же расположены снаружи. Они-то как?
Я понимаю решетки с режущими поверхностями - деформируют боеприпас и кумулятивную воронку.
Я понимаю сетки с теми же свойствами.
Но это что за бред с веревочками? Оно, имхо, даже не обеспечит срабатывания преждевременного за редчайшими случаями.
просто тупят, и фара когда широкая не так смертельно от маленького кусочка грязи
Но, как танк - так себе. Лучше бы Т-62 производили в циклопических масштабах, ибо Т-62 - это дёшево, сердито, победоносно.
Будет на чем спецам мозги раскорячить (я бы ещё пару ящичков из крашеной фанеры куда нибудь на видное место приторочил и на них написал "Не подходить ближе 50 метров! Опасно для жизни!"
Во будет свехзадача-то для пытливого разума...
Спонсор бревна варгэминг?
тонны три запас веса а прицел то голый!
если просто башня протечет, то нормально, экипаж потом можно соскрести и новый посадить
а если башня отлетит метров на 100, то машина нуждается в доработке